ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve beklenen oldu! Güle güle Semih Kılıçsoy: Devre arasında dev teklif

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah beyazlılarda büyük bir çıkış yapan genç futbolcu, dev bir rakama Avrupa'nın yolunu tutuyor. İşte Semih Kılıçsoy transferinin detayları...

22 Aralık 2024 Pazar 21:16 | Son Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Güle güle Semih Kılıçsoy: Devre arasında dev teklif
ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta gözler, gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine çevrildi. Siyah beyazlı kulüpte yeni başkanın göreve gelmesinin ardından ilk olarak teknik direktör tercihi, sonrasında ise transfer hareketliliği yaşanacak. Başkan adayları çalışmalara şimdiden başlarken, takımın önemli oyuncularından Semih Kılıçsoy cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmıştı. Sezon başında adı önemli kulüplerle anılan 19 yaşındaki futbolcu için ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle geldi.

Gelen bilgilere göre; Alman kulübü Eintracht Frankfurt, Semih Kılıçsoy için harekete geçti. Frankfurt kulübü, Beşiktaş'ın genç futbolcusunu devre arasında bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Alman kulübünün teklifi ise ortaya çıktı.

DEV BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için yapılacak olan teklif de belli oldu. Eintracht Frankfurt'un ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını 20 milyon euro'luk bir teklifle çalması bekleniyor.

Siyah beyazlı kulüpte göreve gelecek olan yönetimin oyuncu için alacağı karar şimdiden merak konusu oldu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve İsmail Kartal sürprizi! Resmen harekete geçtiler
Ve İsmail Kartal sürprizi! Resmen harekete geçtiler
Ve "Geliyorum" dedi! Yılın transferi Kenan Yıldız oldu
Ve "Geliyorum" dedi! Yılın transferi Kenan Yıldız oldu
Güle güle Dusan Tadic! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Güle güle Dusan Tadic! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Ve Robert Lewandowski müjdesi! Yüzyılın hayali resmen gerçek oluyor...
Ve Robert Lewandowski müjdesi! Yüzyılın hayali resmen gerçek oluyor...
Süper Lig'de yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor
Süper Lig'de yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor
Ve Ozan Kabak geri dönüyor! Yılın transferini sonunda duyurdular
Ve Ozan Kabak geri dönüyor! Yılın transferini sonunda duyurdular
Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor
Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor
Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu
Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu
Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu
Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu
Malmö-Galatasaray maç kadrosu belli oldu! UEFA Avrupa Ligi | Malmö-Galatasaray muhtemel 11'ler
Malmö-Galatasaray maç kadrosu belli oldu! UEFA Avrupa Ligi | Malmö-Galatasaray muhtemel 11'ler
Ve Kenan Karaman resmen geri dönüyor! Bonservisi bile belli oldu: Süper Lig devine hayırlı olsun
Ve Kenan Karaman resmen geri dönüyor! Bonservisi bile belli oldu: Süper Lig devine hayırlı olsun