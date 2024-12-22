Ve beklenen oldu! Güle güle Semih Kılıçsoy: Devre arasında dev teklif

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta gözler, gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine çevrildi. Siyah beyazlı kulüpte yeni başkanın göreve gelmesinin ardından ilk olarak teknik direktör tercihi, sonrasında ise transfer hareketliliği yaşanacak. Başkan adayları çalışmalara şimdiden başlarken, takımın önemli oyuncularından Semih Kılıçsoy cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmıştı. Sezon başında adı önemli kulüplerle anılan 19 yaşındaki futbolcu için ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle geldi.

Gelen bilgilere göre; Alman kulübü Eintracht Frankfurt, Semih Kılıçsoy için harekete geçti. Frankfurt kulübü, Beşiktaş'ın genç futbolcusunu devre arasında bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Alman kulübünün teklifi ise ortaya çıktı.

DEV BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için yapılacak olan teklif de belli oldu. Eintracht Frankfurt'un ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını 20 milyon euro'luk bir teklifle çalması bekleniyor.

Siyah beyazlı kulüpte göreve gelecek olan yönetimin oyuncu için alacağı karar şimdiden merak konusu oldu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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