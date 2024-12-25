Allan Saint-Maximin depremi! Direkt bileti kesildi: Yerine dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi hareketliliği hız kazandı. Ligde bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yapacağı takviyeler ile birlikte Galatasaray ile olan puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertliler başta Anderson Talisca olmak üzere birçok yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırırken, takımdaki oyunculardan Allan Saint-Maximin cephesinde ise büyük bir sürpriz yaşandı.

GÜLE GÜLE ALLAN SAINT-MAXIMIN

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jose Mourinho, takıma bir hızlı kanat oyuncusu transfer edilmesini talep etmişti. Bunun üzerine sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'da top koşturan Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Sezona her ne kadar hızlı başlasa da Fransız futbolcu, skor anlamında beklentilerin çok altında kaldı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin yerine daha skorer bir kanat transferi yapmayı planlıyor.

AYRILIĞI DUYURDULAR!

Suudi Arabistan basını da Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin için aldığı kararı duyurdu. Suudi basınında geniş yer bulan haberde, Fenerbahçe yöneticilerinin Al-Ahli kulübüyle iletişime geçerek bu feshi gerçekleştirmek istediğine vurgu yapıldı.

Öte yandan sarı lacivertliler, Saint-Maximin ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye hem hızlı hem de skorer bir dünya yıldızı kanat oyuncusu transferi yapmak istiyor. Gündemde olan ve şüphesiz en dikkat çeken isimlerin başında, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Marcus Rashford geliyor.

Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Maximin, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

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