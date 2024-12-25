ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Allan Saint-Maximin depremi! Direkt bileti kesildi: Yerine dünya yıldızı geliyor

Allan Saint-Maximin için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Sarı lacivertlilere büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu için erken bir ayrılık gerçekleşmek üzere. İşte Allan Saint-Maximin cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:53 | Son Güncelleme:
Allan Saint-Maximin depremi! Direkt bileti kesildi: Yerine dünya yıldızı geliyor
ABONE OL

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi hareketliliği hız kazandı. Ligde bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yapacağı takviyeler ile birlikte Galatasaray ile olan puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertliler başta Anderson Talisca olmak üzere birçok yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırırken, takımdaki oyunculardan Allan Saint-Maximin cephesinde ise büyük bir sürpriz yaşandı.

GÜLE GÜLE ALLAN SAINT-MAXIMIN

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jose Mourinho, takıma bir hızlı kanat oyuncusu transfer edilmesini talep etmişti. Bunun üzerine sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'da top koşturan Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Sezona her ne kadar hızlı başlasa da Fransız futbolcu, skor anlamında beklentilerin çok altında kaldı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin yerine daha skorer bir kanat transferi yapmayı planlıyor.

AYRILIĞI DUYURDULAR!

Suudi Arabistan basını da Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin için aldığı kararı duyurdu. Suudi basınında geniş yer bulan haberde, Fenerbahçe yöneticilerinin Al-Ahli kulübüyle iletişime geçerek bu feshi gerçekleştirmek istediğine vurgu yapıldı.

Öte yandan sarı lacivertliler, Saint-Maximin ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye hem hızlı hem de skorer bir dünya yıldızı kanat oyuncusu transferi yapmak istiyor. Gündemde olan ve şüphesiz en dikkat çeken isimlerin başında, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Marcus Rashford geliyor.

Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Maximin, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve beklenen oldu! Güle güle Semih Kılıçsoy: Devre arasında dev teklif
Ve beklenen oldu! Güle güle Semih Kılıçsoy: Devre arasında dev teklif
Ve İsmail Kartal sürprizi! Resmen harekete geçtiler
Ve İsmail Kartal sürprizi! Resmen harekete geçtiler
Ve "Geliyorum" dedi! Yılın transferi Kenan Yıldız oldu
Ve "Geliyorum" dedi! Yılın transferi Kenan Yıldız oldu
Güle güle Dusan Tadic! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Güle güle Dusan Tadic! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Ve Robert Lewandowski müjdesi! Yüzyılın hayali resmen gerçek oluyor...
Ve Robert Lewandowski müjdesi! Yüzyılın hayali resmen gerçek oluyor...
Süper Lig'de yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor
Süper Lig'de yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor
Ve Ozan Kabak geri dönüyor! Yılın transferini sonunda duyurdular
Ve Ozan Kabak geri dönüyor! Yılın transferini sonunda duyurdular
Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor
Bruma ortalığı ayağa kaldırdı! Büyük sürpriz: Herkes onu konuşuyor
Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu
Ve bitti bu iş! Güle güle Cengiz Ünder: Bonservisi bile belli oldu
Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu
Ve Nicolo Zaniolo sürprizi! Yılın transferi: Bunu kimse beklemiyordu
Malmö-Galatasaray maç kadrosu belli oldu! UEFA Avrupa Ligi | Malmö-Galatasaray muhtemel 11'ler
Malmö-Galatasaray maç kadrosu belli oldu! UEFA Avrupa Ligi | Malmö-Galatasaray muhtemel 11'ler