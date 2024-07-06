Ve bitti bu iş! Elveda Sebastian Szymanski: Bonservis rekoru kırıldı

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz yılın yaz transfer döneminde ciddi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı. Özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği yüksek skor katkılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç orta sahanın yeni durağı Premier Lig olacak.

TOTTENHAM, SEBASTIAN SZYMANSKI TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sebastian Szymanski transferini bitiriyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğunu aktardı. Tottenham'ın, 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve sarı lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİYET KAZANACAK

Ülkesi Polonya ile EURO 2024'te mücadele eden Sebastian Szymanski ve takım arkadaşları, grup aşamasının ötesine geçemedi. Sezon öncesi hazırlık kampına katılmadan önce tatilde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın, tatil sonrası direkt olarak Tottenham'a imza atması bekleniyor.

BONSERVİSİ KAYNAK OLARAK KULLANILACAK

Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'den gelecek olan bonservisi eksik bölgelere takviye için kullanacak. Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda ilk hamlelerini sol kanat ve santrfor bölgelerine yapacağı ve yıldız isimlerle görüşme halinde oldukları öğrenildi.

55 MAÇ, 32 SKOR KATKISI

Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 55 maçta forma giyen Sebastian Szymanski, kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği sarı lacivertlilerde 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

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