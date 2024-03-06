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Ve bitti bu iş! Mauro Icardi'yi duyurdular: Galatasaray'da ayrılık

Mauro Icardi için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan ve ayrılık haberleriyle gündeme gelen yıldız golcü Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

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Ve bitti bu iş! Mauro Icardi'yi duyurdular: Galatasaray'da ayrılık
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Galatasaray'da Mauro Icardi için yolun sonu gözüktü. Galatasaray'da golleriyle adından söz ettiren ve sezon sonu ayrılacağı haberleriyle gündemden düşmeyen yıldız golcü Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu.

MAURO ICARDI'NİN BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da başarının mimarlarından biri de Mauro Icardi olmuştu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz Arjantinli yıldızın bonservisini PSG'den 10 milyon euro bedelle almış ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

TRANSFERİ DUYURDULAR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi'nin yeni adresi Al Shabab olacak. Arap ekibi, sezon sonunda 20 milyon euro bonservisle bu transferi tamamlamak istiyor. Arjantinli golcüyle yapılan pazarlıklarda 2 yıl için yaklaşık 80 milyon euro maaş konusunda büyük oranda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüplerin anlaşmasıyla transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 32'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2931 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Arjantinli golcü, 20 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

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