Ve Emre Akbaba transferi bitti! Herkes ters köşe oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba'nın sözleşmesi haziran ayında sonra eriyor. Geleceği merak edilen milli oyuncu, geleceği hakkında nihai kararını vererek yönetimden talepte bulundu.

EMRE AKBABA TAKIMDAN AYRILIYOR

Adana Demirspor'un tecrübeli orta sahası Emre Akbaba'nın ismi transferde birçok dev kulüple anılıyordu. Gelecek kararı merakla beklenen yıldız oyuncu, kulüpten ayrılmaya karar verdi. Emre Akbaba, sözleşme uzatma opsiyonu bulunan Adana Demirspor'dan ricada bulunarak bu opsiyonunu kullanılmamasını istedi. Kariyerine Adana Demirspor'da devam etmesi beklenen milli oyuncu, bu kararla adeta herkesi ters köşe yaptı.

GALATASARAY'A GİTMEK İSTİYOR

Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Emre Akbaba, sarı-kırmızılılarda üst üste yaşadığı sakatlıklarla istikrar sağlayamamış ve takımdan gönderilmişti. Son 2 sezondur Adana Demirspor'da düzenli olarak forma giyen Emre'nin tekrar Galatasaray'a transfer olup futbola burada veda etmek istediği öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI

Emre Akbaba, Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda 62 maça çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 5 asist üreterek skora etki etti.

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