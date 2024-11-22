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Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı

Ferdi Kadıoğlu için müjdeli bir haber geldi. Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservisle transfer olan milli futbolcu için teknik direktörden resmi açıklama geldi. Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor. İşte detaylar...

22 Kasım 2024 Cuma 18:43 | Son Güncelleme:
Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı
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Fenerbahçe'de muhteşem bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, sezon başında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. İngiliz ekibi Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, buradaki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Yeni takımında 6'sı Premier Lig'de olmak üzere toplam 8 maça çıkan Ferdi, 2 gol kaydetmişti. Milli futbolcu için sevindiren açıklama, hocasından geldi.

FERDİ KADIOĞLU MÜJDESİ!

Kısa zamanda Brighton'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, golünü attığı Liverpool maçıyla birlikte sakatlık yaşamıştı. Milli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı konuşuluyordu. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Fabian Hürzeler, oyuncuyu için müjdeli bir haber verdi.

31 yaşındaki Alman teknik direktör, Ferdi'nin aylarca sahadan uzak kalmayacağını, milli arada dinlendiğini ve çok yakında yeniden form tutmaya başlayacağını söyledi.

İLK 11'E GERİ DÖNECEK

Ferdi'nin sağlık durumu hakkında konuşan Hürzeler, "Milli arada Türk Milli Takımı kampına gitmedi. Bu çok önemliydi bu sayede daha çabuk iyileşti. Sakatlığı 'küçük bir sorun' ameliyat gerektirmedi" dedi.

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Ferdi Kadıoğlu'nun Bournemouth maçında kadroda olup olmayacağı belirsiz olsa da Brighton'ın 29 Kasım'da oynayacağı Southampton maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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