Ve hocası Diego Simeone açıkladı! Alexander Sörloth transferi bitti

Alexander Sörloth transferinde beklenen gelişme duyuruldu. İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün devre arasında Süper Lig'e geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Ligimizin devlerinin de gündeminde yer alan Alexander Sörloth için karar verildi. İşte detaylar...

ALEXANDER SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da Villarreal formasıyla tozu dumana katan Alexander Sörloth, sezon başında 32 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e imza atmıştı. Yeni takımında henüz istenen seviyeye ulaşamayan ve bir süredir geleceği tartışma konusu olan Alexander Sörloth için transfer iddiaları da gündeme geldi. Adı bir süredir Süper Lig devleriyle anılan 29 yaşındaki oyuncu için hocası Diego Simeone'den açıklama geldi.

Son dönemde Alexander Sörloth'un yükselen formuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Yedek kulübesinden oyuna her girdiğinde olağanüstü performans gösteriyor ve bize ilk 11'de de yardımcı oluyor. Kendisinden beklediğimiz şeyleri veriyor ama daha fazlasını da vermesini umuyoruz" dedi.

TRANSFER KARARI

Öte yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid, Diego Simeone'nin kararı doğrultusunda Alexander Sörloth'un takıma kalmasına karar verdi. Böylelikle yıldız futbolcu için devre arası transfer iddiaları son bulmuş oldu.

Bu sezon 27 maçta boy gösteren Sörloth, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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