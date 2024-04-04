ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve İlkay Gündoğan "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Havalimanı dolup taşacak

İlkay Gündoğan için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'da mutsuz olduğu ve sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlandığı ileri sürülen İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

4 Nisan 2024 Perşembe 14:31 | Son Güncelleme:
Ve İlkay Gündoğan "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

Barcelona'da İlkay Gündoğan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinde mutsuz olduğu belirtilen İlkay Gündoğan'ın sezon sonu takımdan ayrılacağı ileri sürülürken yeni adresi de duyuruldu.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARCELONA'DA MUTSUZ

İspanya basınında yer alan habere göre; Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, La Liga'da aradığını bulamadı. Katalan ekibinde mutsuz olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Haberde, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'ın yeni adresinin belli olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

İlkay Gündoğan'ın adı geçtiğimiz yazdan bu yana Galatasaray ile de gündeme geliyordu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 43 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3465 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Ozan Tufan 3 yıllığına hayırlı olsun! Yılın transferi resmen duyuruldu
Ve Ozan Tufan 3 yıllığına hayırlı olsun! Yılın transferi resmen duyuruldu
Ve Yusuf Sarı İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
Ve Yusuf Sarı İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
Ve Ozan Kabak ezeli rakibe gidiyor! Dev transfer çalımını duyurdular
Ve Ozan Kabak ezeli rakibe gidiyor! Dev transfer çalımını duyurdular
Ve transferi duyurdular! Orkun Kökçü resmi imzayı atıyor
Ve transferi duyurdular! Orkun Kökçü resmi imzayı atıyor
Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun...
Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun...
Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
On numaraya süper Japon! Daichi Kamada transferi hayırlı uğurlu olsun
On numaraya süper Japon! Daichi Kamada transferi hayırlı uğurlu olsun
Ve yılın bombası Mohamed Salah! Tüm dünya bu transferi konuşuyor...
Ve yılın bombası Mohamed Salah! Tüm dünya bu transferi konuşuyor...
Ve resmen duyurdular! Yeni teknik adam Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp oldu
Ve resmen duyurdular! Yeni teknik adam Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp oldu
Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve Mert Hakan Yandaş'ı resmen duyurdular! 3 yıllığına hayırlı uğurlu olsun...
Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor
Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor