Ve İlkay Gündoğan "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi duyuruldu: Havalimanı dolup taşacak

Barcelona'da İlkay Gündoğan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinde mutsuz olduğu belirtilen İlkay Gündoğan'ın sezon sonu takımdan ayrılacağı ileri sürülürken yeni adresi de duyuruldu.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARCELONA'DA MUTSUZ

İspanya basınında yer alan habere göre; Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, La Liga'da aradığını bulamadı. Katalan ekibinde mutsuz olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Haberde, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'ın yeni adresinin belli olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

İlkay Gündoğan'ın adı geçtiğimiz yazdan bu yana Galatasaray ile de gündeme geliyordu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 43 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3465 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.