Ve İlkay Gündoğan transferi bitti! Süper Lig devinden resmi açıklama geldi...

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra İspanyol devi Barcelona'ya imza ata İlkay Gündoğan'ın bordo-lacivertli ekipte geleceği merak konusuydu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan için sarı-kırmızılılardan bu transferi bitirecek bir açıklama yapıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN, GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE DEĞİL

Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'ın gurbetçi oyuncu İlkay Gündoğan ile ilgilendiği iddia edilmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu bu konu ile ilgili konuştu. Hatipoğlu, İlkay'ın kesin olarak gündemlerinde olmadığını söyleyerek bu transfer dedikodularını da resmen bitirmiş oldu.

2023-2024 RAKAMLARI

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona formasını tüm kulvarlarda 52 resmi maçta 4270 dakika sırtına geçirdi. 34 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 5 gol ve 14 asist üreterek skora etki etmeyi başardı

Gurbetçi oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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