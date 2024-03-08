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Ve Jamaal Lascelles "Evet" dedi! Transferi resmen duyurdular

Jamaal Lascelles transferi resmen açıklandı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da istediği yıldız stoper, imzayı attı. İşte Jamaal Lascelles transferinin detayları...

8 Mart 2024 Cuma 20:54 | Son Güncelleme:
Ve Jamaal Lascelles "Evet" dedi! Transferi resmen duyurdular
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İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'in geleceği belli oldu. Devre arası transfer döneminde siyah beyazlılarla anılan tecrübeli stoper, resmen imzayı attı. İşte detaylar...

JAMAAL LASCELLES TRANSFERİ AÇIKLANDI!

Newcastle United'ın 30 yaşındaki orta sahası Jamaal Lascelles, yeni sözleşmeye imzayı attı. Newcastle United menajeri Eddie Howe, tecrübeli futbolcusuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

"O TAKIMIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Öte yandan açıklamalarına devam eden Eddie Howe oyuncusu için, "Kaptanımızın gelecek sezon da kulüpte olmasını istiyordum. Bana göre o, takımın ayrılmaz bir parçası" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın istediği ve resmi girişimlerde bulunduğu Jamaal Lascelles, bu sezon 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

www.aksam.com.tr

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