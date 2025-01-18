Ve kaleye Altay Bayındır geliyor! Sonunda beklenen transfer bitti

Ankaragücü altyapısından yetişen ve 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Milli kaleci, daha sonrasında Fenerbahçe'deki form düşüklüğü sebebiyle takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, burada takımın birinci kalecisi olmayı başaramadı.

İngiliz ekibinde çok az süre alan ve sık sık aldığı süreden rahatsız olduğunu belirten Altay Bayındır, takıma veda ediyor. 26 yaşındaki file bekçisinin yeni durağı ise belli oldu.

ALTAY BAYINDIR TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Manchester United'da gözden çıkarılan 1,98 boyundaki file bekçisi, Türkiye'ye geri dönmek istemiyor. Kariyerini Avrupa'da ve düzenli olarak forma giyeceği bir kulüpte sürdürmek isteyen Altay Bayındır, İngiltere'de kalıyor. Gelen bilgilere göre; Hull City, Altay Bayındır'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Hull City, Manchester United ile temaslara başladı.

RAKAM BELLİ OLDU

Altay Bayındır da Hull City forması giymeye sıcak bakıyor. Bu sebeple tarafların anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan yapılan transfer görüşmelerinde masadaki rakamın yaklaşık 5 milyon euro dolaylarında olduğu belirtiliyor.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın geleceği, yakın zamanda netlik kazanacak.

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