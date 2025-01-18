ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve kaleye Altay Bayındır geliyor! Sonunda beklenen transfer bitti

Altay Bayındır resmen takımın yeni kalecisi oluyor. Fenerbahçe'nin ardından Manchester United'a transfer olan ancak burada istediği kadar şans bulamayan milli file bekçisi, kararını verdi. İşte Altay Bayındır transferinde son durum...

Burak Yıldırım | 18 Ocak 2025 Cumartesi 18:28 | Son Güncelleme:
Ve kaleye Altay Bayındır geliyor! Sonunda beklenen transfer bitti
ABONE OL

Ankaragücü altyapısından yetişen ve 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Milli kaleci, daha sonrasında Fenerbahçe'deki form düşüklüğü sebebiyle takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, burada takımın birinci kalecisi olmayı başaramadı.

İngiliz ekibinde çok az süre alan ve sık sık aldığı süreden rahatsız olduğunu belirten Altay Bayındır, takıma veda ediyor. 26 yaşındaki file bekçisinin yeni durağı ise belli oldu.

ALTAY BAYINDIR TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Manchester United'da gözden çıkarılan 1,98 boyundaki file bekçisi, Türkiye'ye geri dönmek istemiyor. Kariyerini Avrupa'da ve düzenli olarak forma giyeceği bir kulüpte sürdürmek isteyen Altay Bayındır, İngiltere'de kalıyor. Gelen bilgilere göre; Hull City, Altay Bayındır'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Hull City, Manchester United ile temaslara başladı.

RAKAM BELLİ OLDU

Altay Bayındır da Hull City forması giymeye sıcak bakıyor. Bu sebeple tarafların anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan yapılan transfer görüşmelerinde masadaki rakamın yaklaşık 5 milyon euro dolaylarında olduğu belirtiliyor.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın geleceği, yakın zamanda netlik kazanacak.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bunu kimse beklemiyordu! Samet Akaydin ezeli rakibe gidiyor...
Bunu kimse beklemiyordu! Samet Akaydin ezeli rakibe gidiyor...
Ve yılın çalımı! Süper Lig devinin yeni kalecisi Berke Özer
Ve yılın çalımı! Süper Lig devinin yeni kalecisi Berke Özer
Tam bir deprem! Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşadı
Tam bir deprem! Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşadı
İmza atmak için geliyor! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed
İmza atmak için geliyor! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed
Ve yılın imzası Alexander Sörloth! Bir rüya gerçek oluyor
Ve yılın imzası Alexander Sörloth! Bir rüya gerçek oluyor
Ve Emre Belözoğlu geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Ve Emre Belözoğlu geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Süper Lig'de yılın transferi! Joao Felix hayırlı uğurlu olsun: Dünya bunu konuşuyor
Süper Lig'de yılın transferi! Joao Felix hayırlı uğurlu olsun: Dünya bunu konuşuyor
Süper Lig'de sürpriz transfer! Takımın yeni golcüsü Vincent Aboubakar
Süper Lig'de sürpriz transfer! Takımın yeni golcüsü Vincent Aboubakar
Ve yılın transferi! Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor
Ve yılın transferi! Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor
Bir rüya gerçek oluyor! Süper Lig devine Robert Lewandowski müjdesi
Bir rüya gerçek oluyor! Süper Lig devine Robert Lewandowski müjdesi
Ve Mostafa Mohamed geri dönüyor! Resmi görüşmeler başladı
Ve Mostafa Mohamed geri dönüyor! Resmi görüşmeler başladı