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Ve Kerem Aktürkoğlu “Elveda” dedi! Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu

Kerem Aktürkoğlu, dört sezondur formasını giydiği Galatasaray'a veda ediyor. Gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli yıldızın yeni adresi belli oldu. Kerem Aktürkoğlu La Liga'nın dev ekibi için ter dökecek. İşte detaylar…

2 Temmuz 2024 Salı 14:12 | Son Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu “Elveda” dedi! Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
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Kerem AKtürkoğlu, Erzincanspor'dan 2020 yılında ayrılarak bedelsiz olarak Galatsaray'ın yolunu tutmuştu. 3. Lig'den geldiği Süper Lig'de çabası, gayreti ve yeteneğiyle sarı kırmızılıların ilk 11 oyuncusu olmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki yeni sayfayı İspanya'da açmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU SOCIEDAD'A DOĞRU

La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Galatasaray'dan ayrılma kararı alan milli futbolcu, İspanyol kulübünden gelen teklifi kabul etti. Sociedad'ın, sarı kırmızılılarla sürdüreceği bonservis pazarlığı sonrası oyuncuyu resmi olarak açıklaması bekleniyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ

Kerem Aktürkoğl'nun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı.

24 GOLE KATKI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maçta sahaya çıktı. Rakip filelere 15 gol bırakan milli yıldız, takım arkadaşlarını da 9 kez golle buluşturdu.

www.aksam.com.tr

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