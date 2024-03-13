Ve Kyle Walker transferi kendisi açıkladı! 3 yıllık sözleşmeye imzayı atıyor

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Kyle Walker, gelecek yaz transfer döneminin gözdelerinden birisi olacak. İngiliz futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli sağ bek ise geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

KYLE WALKER'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'de uzun yıllar forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İngiliz basını, deneyimli ismin sezon sonunda Ada'ya veda edeceğini duyurdu. Gelen bilgilere göre Suudi Arabistan cephesinden birden fazla kulüp, Kyle Walker transferi için resmen kolları sıvadı. Kendisine buradan çok ciddi teklifler geldiği belirtilen Walker, transfer sorusunu yanıtladı.

"ASLA, ASLA DEMEYECEĞİM"

Kendisine yönetilen bir soruyu yanıtlayan Kyle Walker, Suudi Arabistan iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Walker, "Asla, asla demeyeceğim. Ödedikleri para, oyuncuların oraya gitmesinde çok büyük bir faktör. Cristiano Ronaldo herkesin önünü açtı. Oyuncuları cezbetmeye devam ediyorlar. Lig daha da iyi olacak. Ancak benim için Premier Lig hala dünyanın en iyi ligi, bu yüzden mümkün olduğu kadar burada devam etmek istiyorum" dedi.

Son dönemde çıkan iddialara göre Suudi Arabistan ekipleri, şu sıralar Kyle Walker'a 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Pep Guardiola'nın ayrılığa izin vermesi durumunda 33 yaşındaki sağ bekin yeni sezonda Suudi Pro Ligi'nin yolunu tutması bekleniyor.

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