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Ve Mauro Icardi "Yeter" dedi! Transfer sonunda resmen bitti

Mauro Icardi için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da 2. şampiyonluğuna yürüyen ve sık sık transfer iddialarıyla gündeme gelen yıldız golcü Mauro Icardi, geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

2 Mayıs 2024 Perşembe 12:16 | Son Güncelleme:
Ve Mauro Icardi "Yeter" dedi! Transfer sonunda resmen bitti
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Galatasaray'da Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda performansıyla tarih yazan yıldız golcü Mauro Icardi, hakkında çıkan transfer iddiaları sonrası menajerine talimatı verdi.

MAURO ICARDI PERFORMANSIYLA TARİH YAZIYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da performansıyla sezona damga vuran isim Mauro Icardi olmuştu. Sezon başında PSG'den bonservisi alınan yıldız golcü, bu sezon da gollerine devam etti ve taraftarların sevgilisi haline geldi. Arjantinli golcü, bu performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.

"YETER" DEDİ! TRANSFER BİTTİ...

Hakkındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmeyen Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'da mutlu olan Arjantinli yıldız, menajerine gelecek olan teklifleri geri çevirmesi yönünde talimat verdi. Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2026'da bitecek olan Icardi, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 43 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 39'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 3550 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız golcü, 28 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.

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