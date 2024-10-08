Ve Merih Demiral için harekete geçildi! Teklifi resmen duyurdular

Süper Lig ve Avrupa macerasının ardından 2023 yazında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Merih Demiral, Al-Ahli takımına imzayı atmıştı. Atalanta'dan 16 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeliyle transfer edilen milli stoperin Suudi Arabistan'a veda ederek yeniden Avrupa futboluna döneceği konuşuluyordu.

Merih Demiral için yapılan transfer girişimi resmen duyuruldu.

MERİH DEMİRAL HAMLESİ AÇIKLANDI

Özellikle İtalya'da gösterdiği performansla adından oldukça fazla söz ettiren ve A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Merih Demiral'ın yeniden Avrupa'ya dönmesi gündemde. Geçtiğimiz yaz, milli futbolcu için birçok kulüp devreye girmişti. Ancak Al-Ahli cephesi, Merih Demiral'ı takımda tutma kararı aldı.

Ara transfer dönemi öncesinde yıldız futbolcunun transferi için bir kez daha harekete geçildi.

TEKLİF YAPILDI

İngiliz ve İtalyan basını; Merih Demiral cephesinde yaşanan transfer gelişmesini duyurdu. İtalya Serie A'da sezona umduğu gibi başlayamayan Milan, ocak ayı transfer çalışmalarına bir hayli erken start verdi. İtalyan ekibi, özellikle stoper hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında yer alan isim ise Merih Demiral oldu.

Milan, Merih Demiral transferi için Al-Ahli'nin kapısını çaldı.

SUUDİ KULÜBÜ ISRARCI

Yaz aylarında Merih'e yapılan tekliflerin tamamını geri çeviren Al-Ahli, devre arası için de Milan'ın yaptığı kiralama teklifini reddetti. İngiliz ve İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Milan, Al-Ahli kulübüyle bir görüşme gerçekleştirerek Merih Demiral için kiralama teklifinde bulundu. Ancak Suudi kulübü, bu transfere olumsuz yanıt verdi ve oyuncuyu takımda tutmak istediğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Milan, alternatif isimlere yöneldi. Merih Demiral transferinde umduğunu bulmayan İtalyanların sıradaki hedefi, Arnavut defans oyuncusu Marash Kumbulla oldu.

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