Ve Mostafa Mohamed geri dönüyor! Resmi görüşmeler başladı

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle adından oldukça fazla söz ettiren Mostafa Mohamed, bonservisiyle birlikte Fransa'nın yolunu tutmuştu. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a imza atan 27 yaşındaki santrfor, burada büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Fransız kulübü, devre arasında oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

MOSTAFA MOHAMED DÖNÜYOR!

Fransız basını, Nantes Kulübü'nde yaşanan Mostafa Mohamed gelişmesini duyurdu. Şu sıralar mali anlamda zor günler yaşayan kulübün, takımın en fazla maaş alan ve yeteri kadar performans gösteremeyen Mostafa Mohamed'i bonservisiyle birlikte göndermek istediğine vurgu yapıldı. Mısırlı futbolcunun yeni adresi ise ülkesi oluyor.

Mısır'dan gelen bilgilere göre; Mısır Ligi takımlarından Al-Ahly FC, 27 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için gaza bastı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hem Mısır, hem de Fransız basınında geniş yer bulan haberin detayında, taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve mali şartlarda anlaşma sağlanması durumunda Mostafa Mohamed'in ocak ayı içerisinde imzayı atacağı belirtiliyor. Ancak golcü futbolcu ise henüz Mısır'a dönme konusunda kararını vermiş değil.

2021 yılının başında Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olarak Avrupa futboluna adım atan Mostafa Mohamed, Avrupa'da geçirdiği 5 sezonun ardından yeniden ülkesine dönme konusunda tereddütlü.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan forvet oyuncusu, bu sezon Fransa Ligue 1'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

www.aksam.com.tr