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Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar

Rıza Çalımbay, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yeni adresi ise belli oldu. İşte Rıza Çalımbay'ın yeni takımı...

9 Mart 2024 Cumartesi 22:16 | Son Güncelleme:
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar
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Son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ı çalıştıran ve yaklaşık 3 aydır boşta olan Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu. Uzun yıllardır ligimizde birçok takım çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, görevine İstanbul'da devam edebilir.

RIZA ÇALIMBAY SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birisi de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında yaşandı. Mücadeleyi bordo mavili ekip 5-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından Fatih Karagümrük cephesinde ise bomba bir gelişme yaşandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arveladze, "Görevi bırakıyorum. Üzgünüm" dedi. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük için önemli bir iddia ortaya atıldı.

LİSTEDE YER ALIYOR!

Son dönemde çıkan iddialara göre Fatih Karagümrük'ün teknik direktör adayları arasında Rıza Çalımbay da bulunuyor. Daha önce Gaziantep FK'nın gündemine gelen ve bir görüşme de gerçekleştiren Rıza hocanın, Fatih Karagümrük ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kısa zaman içerisinde Rıza Çalımbay cephesinde önemli bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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