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Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor

Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın listesinde yer alan Arjantinli oyuncu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Rodrigo de Paul'un yeni adresi...

29 Mart 2024 Cuma 22:46 | Son Güncelleme:
Ve Rodrigo de Paul transferinde mutlu son! Sezon sonunda imzayı atıyor
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2023-24 sezonunun sonuna doğru gelinirken yaz transfer dönemi öncesi dünya futbolunda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde Süper Lig'de Galatasaray'ın istediği, ancak kulübü Atletico Madrid'de kalan Rodrigo de Paul cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. İşte Rodrigo de Paul'un yeni takımı...

RODRIGO DE PAUL TRANSFERİNİ DUYURDULAR!

İngiliz ve İspanyol kaynakları, Rodrigo de Paul cephesinde yaşanan transfer gelişmesini duyurdu. İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta sahanın yeni durağı Suudi Arabistan oluyor. Gelen bilgilere göre Suudi kulübü Al-Ahli, Rodrigo de Paul transferinde büyük bir aşama kaydetti. Sezonun sona ermesiyle birlikte yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'a giden oyuncular kervanına katılması bekleniyor.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Geçtiğimiz dönemde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan birisi de Rodrigo de Paul'du. Ancak sarı kırmızılılar bu transferi mali şartlar sebebiyle gerçekleştiremedi. Yeni sezonda orta saha hattında büyük bir değişim yapacak olan Aslan için bu gelişmeyle birlikte Arjantinli oyuncunun transferi artık rafa kalkmış oldu.

www.aksam.com.tr

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