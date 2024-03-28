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Ve Tanguy Ndombele'ye resti çektiler! "Tesislere gelme, kendine kulüp bul"

Tanguy Ndombele hayatının şokunu yaşadı. Galatasaray'da tam bir hayal kırıklığı yaşatan yıldız futbolcu, istenmeyen adam ilan edildi. İşte Tanguy Ndombele cephesinde yaşanan o gelişme...

28 Mart 2024 Perşembe 20:48 | Son Güncelleme:
Ve Tanguy Ndombele'ye resti çektiler! "Tesislere gelme, kendine kulüp bul"
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Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden Tanguy Ndombele, sarı kırmızılılarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Premier Lig ekibi Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız futbolcu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Tanguy Ndombele için alınan karar...

TANGUY NDOMBELE'YE RESTİ ÇEKTİLER!

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, sarı kırmızılılarda özellikle bir çoğunda sonradan oyuna dahil olduğu 25 maça çıktı. 27 yaşındaki Fransız, bu karşılaşmalarda neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray ise Tanguy Ndombele'nin bonservisini almama kararı aldı. Oyuncu, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.

Ancak Ndombele'nin bonservisini elinde bulunduran Tottenham Kulübü ise oyuncusuna resti çekti.

TRANSFERİ RESMEN DUYURDULAR!

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre Tottenham cephesi, Galatasaray'da tel tel dökülen performansı sebebiyle oyuncunun biletini kesti. Tottenham kulübü, Tanguy Ndombele'ye kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi. İngiliz basını, yaz transfer döneminde Tottenham'ın onu elden çıkarmak istediğini aktardı. Bu sebeple oyuncunun kariyerine Tottenham'da devam etme ihtimalinin bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Tanguy Ndombele, Tottenham'a geri dönmeyecek ve yeni takımına imza atacak.

www.aksam.com.tr

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