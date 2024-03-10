Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan, önce Pisa'ya kiralanmış ve ardından bonservisiyle birlikte MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Rumen oyuncu buradaki performansının ardından yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor.

OLIMPIU MORUTAN GERİ DÖNÜYOR!

Romanya basınının aktardığı bilgiye göre; Olimpiu Morutan'ın Ankaragücü macerası sona eriyor. Sezon başında 3 milyon euro bonservisle başkentin yolunu tutan 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönüyor. Gelen bilgilere göre sarı kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte orta saha hattını güçlendirmek adına Olimpiu Morutan'ı yeniden renklerine bağlayacak.

SÜPER LİG TECRÜBESİ ARTTI

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Morutan, Ankaragücü'nde istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu sezon 26'sı Süper Lig'de olmak üzere toplam 32 maçta forma giydi. Morutan'ın 5 gol ve 3 asistlik performansı bulunuyor.

Rumen basını, son dönemde oynadığı maçlarla Olimpiu Morutan'ın bir hayli olgunlaştığını ve artık Galatasaray'a yakışır bir oyuncu olduğunun da altını çizdi.

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