Ve yeni teknik direktör Massimiliano Allegri! Hayırlı uğurlu olsun

İtalya Serie A'da Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri, hayal kırıklığıyla geçen bir sezonun ardından takıma veda ediyor. 56 yaşındaki teknik direktör, sezonun noktalanmasının ardından Juventus macerasına son verecek. Massimiliano Allegri'nin yeni adresi ise netlik kazanıyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR MASSIMILIANO ALLEGRI

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak zirve yarışından erken kopan Juventus'ta fatura, İtalyan teknik direktöre çevrildi. 2021'den bu yana takımı çalıştıran Allegri ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Bu gelişme sonrası, başta Fernando Santos ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den birden fazla kulüp 56 yaşındaki hocayı gündemine aldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İtalyan devi Juventus, Massimiliano Allegri sonrası takımın başına getirmek istediği Thiago Motta ile de prensip anlaşmasına vardı. Torino temsilcisi, yeni sezonda takımı Thiago Motta'ya emanet edecek.

Sezonun sona ermesiyle birlikte boşa çıkacak olan Massimiliano Allegri ile resmi temaslarda bulunulması bekleniyor.

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