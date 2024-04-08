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Ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz! Resmen duyuruldu: Geri dönüyor

Stefan Kuntz için Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi yapan 61 yaşındaki çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

8 Nisan 2024 Pazartesi 10:16 | Son Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz! Resmen duyuruldu: Geri dönüyor
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Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu. Takım çalıştırmaya hazırlanan 61 yaşındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz'un yeni durağının Bundesliga olacağı ileri sürüldü.

STEFAN KUNTZ GERİ DÖNÜYOR

2021'in yazında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz ile alınan kötü sonuçlar sonrası yollar ayrılmış ve yerine göreve Vincenzo Montella getirilmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan 61 yaşındaki teknik adam sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga'da 15. sırada yer alan Bochum, teknik direktör Thomas Letsch ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, Letsch'in yerine ise Stefan Kuntz'u getirmeyi planlıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Stefan Kuntz, daha önceden Borussia Neunkirchen, Karlsruhe, SV Waldhof Mannheim, LR Ahlen, Almanya U21, Almanya Milli Takımı ve son olarak da Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Son olarak çalıştırdığı A Milli Takım'ın başında 20 resmi maça çıkan Kuntz, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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