Ve Yusuf Sarı İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun

2023-24 sezonunun sonuna doğru gelinirken Süper Lig'de transfer çalışmaları da başladı. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla adından çokça söz ettiren Yusuf Sarı, sezon sonunda takımına veda edecek. 25 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi ise belli oldu. İşte detaylar...

YUSUF SARI İSTANBUL YOLCUSU!

Adana Demirspor'un dikkat çeken oyuncularından birisi olan Yusuf Sarı'nın bu performansı, Avrupa'dan birçok kulübü harekete geçirmişti. Yıldız ismin Avrupa'dan talipleri Adana Demirspor'un kapısını çalsa da henüz herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Gelecek sezonun kadro yapılanmasına erken başlayan Beşiktaş ise Yusuf Sarı transferiyle birlikte kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor'un 25 yaşındaki futbolcusu için kısa zaman içerisinde girişimlere başlayacak.

KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Fernando Santos önderliğinde büyük bir kadro değişime başlayan Beşiktaş, yıldız transferlerine yaz aylarında da devam edecek. Takımın birçok bölgesine takviye yapacak olan siyah beyazlılar, başarılı bir form grafiği yakalaması ve yerli oyuncu da olması sebebiyle Yusuf Sarı transferine bir hayli önem veriyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro'ya yükselen ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol ve 9 asist kaydetmeyi başardı.

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