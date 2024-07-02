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Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?

Voleybol olimpiyatları için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'te hangi grupta yer aldığı belli oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen kura çekiminin ardından Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği ülkeler de açıklandı. Peki, Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?

2 Temmuz 2024 Salı 15:31 | Son Güncelleme:
Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Fransa'nın ev sahipliğinde Temmuz-Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri geçtiğimiz gün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Voleybol olimpiyatları ne zaman? Paris Olimpiyatları voleybol grup eşleşmeleri nasıl?

VOLEYBOL OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Olimpiyatlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI 2024 PARİS OLİMPİYAT RAKİPLERİ

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

DİĞER GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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