Yılın transferi Hakan Çalhanoğlu! Beklenen haber geldi: Havalimanı dolup taşacak

A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter'de devam ediyor. Buradaki performansıyla birçok dev kulübü peşine takan milli futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sezonu İtalya Serie A ekibi Inter'de geçiren ve takımın en önemli isimlerinden birisi olmayı başaran 30 yaşındaki futbolcu için resmen harekete geçtiler. İşte detaylar...

HAKAN ÇALHANOĞLU HAREKATI

Sezon başı transfer döneminde adı birçok önemli kulüple anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmaya karar vermişti. Sezonu burada tamamlamak isteyen 30 yaşındaki orta sahanın talipleri peşini bırakmıyor. Gelen bilgilere göre; Hakan Çalhanoğlu için Suudi kulüpleri harekete geçti.

Suudi Arabistan'dan birden fazla kulübün Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı ve bu transfer için dev bir rakamı gözden çıkardığı kaydedildi.

SÜPER LİG DEVİ DE PUSUDA

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu için Süper Lig'den Galatasaray da pusuda bekliyor. Oyuncuyu uzun süredir yakından takip eden sarı kırmızılılar, olası bir fırsatta milli futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

Suudi Arabistan ekiplerinin, sezonu İtalya'da tamamlamak isteyen tecrübeli orta sahanın fikrini değiştirip değiştiremeyeceği ise merak konusu.

Bu sezon Inter'de 21 maça çıkan defansif orta saha, 6 gol ve 2 asist üretti.

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