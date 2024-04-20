Yılın transferi Yusuf Yazıcı! 2+1 yıllığına hayırlı olsun: Son şampiyona imzayı atıyor

Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya basını milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Serie A'nın son şampiyonu Napoli'ye imza atmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

YUSUF YAZICI, LİLLE'DEN AYRILIYOR

2018'in yazında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlanan milli oyuncu, kariyerine Avrupa'nın başka bir takımında devam etmeyi planlıyor.

SON ŞAMPİYONA İMZAYI ATIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli, sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Yusuf Yazıcı ile anlaşmaya çok yakın. 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinin 2+1 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor ve görüşmelerde artık sona gelindi. Transferin önümüzdeki yaz netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1936 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli oyuncu, 11 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.