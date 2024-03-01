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Yüzyılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: Süper Lig devine hayırlı olsun

Yüzyılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: Süper Lig devine hayırlı olsun

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Yüzyılın transferi İlkay Gündoğan! Resmen duyurdular: Süper Lig devine hayırlı olsun
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Barcelona'da İlkay Gündoğan için yolun sonu gözüktü. 2023'ün yazında transfer olduğu Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, sezon sonunda Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARCELONA'DAN AYRILIYOR

2023'ün yazında uzun süre formasını giydiği Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Yıldız oyuncu, yönetime ayrılık isteğini iletti.

SÜPER LİG'E GELİYOR! TRANSFERİ DUYURDULAR...

İspanya basınına göre; İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Süper Lig olacak. Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilen yıldız oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Katalan ekibinin yıldız oyuncunun ayrılığı için kolaylık sağlayacağı da ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 32'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3018 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

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