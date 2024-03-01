Yüzyılın transferi Luka Modric! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

İspanyol devi Real Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Luka Modric, sezon sonunda takımına veda edecek. Henüz futbolu bırakmak istemeyen 38 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise netlik kazandı. Özellikle Suudi Arabistan cephesiyle adı anılan Hırvat orta saha için Süper Lig devleri kolları sıvadı.

LUKA MODRIC KAPIŞMASI!

İspanyol basınının aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Luka Modric transferi için gaza bastı. Haberin detayında iki ezeli rakibin Luka Modric'i ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcuya senelik 3.5 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir teklif yapıldığı da ifade edildi.

MODRIC DE SICAK BAKIYOR!

Futbol hayatına Avrupa devam etmek ve kariyerini burada noktalamak isteyen Luka Modric, Süper Lig'den gelen bu tekliflere sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun, Avrupa'da kalmak istemesi sebebiyle Suudi Arabistan'ı kafasında bitirdiği iddia edildi.

Öte yandan oyuncuya, eski kulübü ve ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'in de bir ilgisi bulunuyor. Ancak Hırvat kulübünün mali anlamda Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışamayacağı da gelen bilgilere arasında.

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