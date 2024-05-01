2 yıllık anlaşma tamam! İlkay Gündoğan "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular

Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'ın yeni durağını duyurdular.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARÇA'YA VEDA EDİYOR

Uzun yıllar formasını giydiği Manchester City'den ayrılarak sezon başında Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan, yeni takımında aradığını bulamadı. Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden ve ligde de şampiyonluğa uzak olan Katalan ekibinde mutsuz olan tecrübeli yıldız, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG DEVİ BOMBAYI PATLATIYOR

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İspanya basınına göre; Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan için sarı-kırmızılılar devrede. Yönetim sezon sonu bu transferi bitirmek için harekete geçti ve yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3821 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu.