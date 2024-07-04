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3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Turnike reytingleri

3 Temmuz 2024 reyting sonuçları, izleyici ölçümleri neticesinde açıklandı. Çarşamba akşamı ekrana gelen Turnike, Güldür Güldür Show ve Masterchef programları reytinglerde kıyasıya yarıştı. Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarında Total'de reyting listesinin ilk sırasında Çekya Türkiye karşılaşması, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. Peki, 3 Temmuz reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

4 Temmuz 2024 Perşembe 10:47 | Son Güncelleme:
3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Turnike reytingleri
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3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı birbirinden iddialı dizi ve programlar ekrana geldi. Dün akşam Kanal D'de Mehmet Ali Erbil'in sunumuylaTurnike programı ekrana gelirken, TV8'de MasterChef All Star ve Show TV'de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluştu. Peki, 3 Temmuz reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye, Turnike reytingleri

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.

AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 NOW ANA HABER NOW

3 TURNIKE KANAL D

4 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 TENET (Y.S) ATV

9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

10 YANLIS ANLAMA 2 (T.S) NOW

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 NOW ANA HABER NOW

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 DELILER FATIH'IN FERMANI (T.S) TRT 1

5 TURNIKE KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV

8 MUSLUM (T.S) NOW

9 YANLIS ANLAMA 2 (T.S) NOW

10 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

ABC İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 NOW ANA HABER NOW

3 TURNIKE KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV

6 TENET (Y.S) ATV

7 DELILER FATIH'IN FERMANI (T.S) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MUSLUM (T.S) NOW

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Çekya Türkiye karşılaşması, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Çekya Türkiye UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Euro 2024 Kupa Saati, üçüncü sırada Avrupa Şampiyonası Özel yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Çekya Türkiye UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Avrupa Şampiyonası Özel, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.

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