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3 yıllık anlaşma tamam! Yusuf Sarı yeni takımına hayırlı olsun: Transferi resmen duyurdular

Yusuf Sarı için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle gündeme gelen Adana Demirspor forması giyen milli oyuncu Yusuf Sarı'nın yeni durağını duyurdular. İşte detaylar...

3 Mayıs 2024 Cuma 09:47 | Son Güncelleme:
3 yıllık anlaşma tamam! Yusuf Sarı yeni takımına hayırlı olsun: Transferi resmen duyurdular
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Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu.

YUSUF SARI, SÜPER LİG DEVLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Büyük beğeni toplayan yıldız oyuncu, A Milli Takım'dan da davet aldı. Birçok kulübün dikkatini çeken milli yıldızın adı uzun süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeydi.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz ekibi, mavi-lacivertlileri de ikna ederek bu transferi bitirmek ve yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı istiyor. Transferin önümüzdeki yaz netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2351 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli oyuncu, 5 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

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