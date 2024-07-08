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Yusuf Can Zeybek kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı. Üst üste ikinci zaferini elde etmiş olan Yusuf Can Zeybek, başpehlivan oldu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?

8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:12 | Son Güncelleme:
Yusuf Can Zeybek kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Dev finali kazanan Yusuf Can Zeybek, bu yılın başpehlivanı oldu. Üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi olmayı başaran Yusuf Can Zeybek, başpehlivan ünvanını da korudu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir? Başpehlivan Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası'nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan'ın Varna kentinde de şampiyon oldu.

2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

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