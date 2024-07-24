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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz fırtınası, kritik deplasmandan galibiyet ile ayrılıp tur avantajını yakalamak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Ruzomberok planı belli oldu. Peki Ruzomberok-Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlacak? Yeni transferlerin maçta oynama ihtimalleri var mı? Detaylar haberimizde…

24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:43 | Son Güncelleme:
Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile ilk resmi sınavına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok engelini aşmak isteyen Trabzonspor mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Ruzomberok- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. Kritik mücadele Futbalovy Stadion MFK Ruzomberok Stadı'nda oynanacak ve maç 19.30'da başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Mücadele D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya Temsilcisi Ruzomberok takımına konuk olacak. Kritik mücadele öncesi her iki takımında muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Mojzis, Maly, Luteran, Lavrincik, Mudry, Domonkos, Hladik, Chrien, Kelemen

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, U.Güneş, Bardhi, Edin Vişça, Trezeguet, Draguş

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ SAHADA OLACAK MI?

Transfer sezonuna fırtına gibi başlayan Trabzonspor önemli yıldızları kadrosuna kattı. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Bordo-Mavili ekip Ozan Tufan, Malheiro, Cihan Çanak, Lundstram, Barisic, Draguş ve eski yıldızı Nwakaeme'yi transfer ederek ses getirdi. Yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok karşısında hangi transferlerin oynayacağı merak konusu oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni transferlerden Ozan Tufan ve Rumen oyuncu Draguş'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

RUZOMBEROK BURAYA NASIL GELDİ?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.

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