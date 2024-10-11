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Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar

Vedat Muriqi için karar verildi. İspanya'da Mallorca forması giyen yıldız futbolcu büyük bir şok yaşadı. İşte Vedat Muriqi cephesinde yaşanan transfer gelişmesi...

11 Ekim 2024 Cuma 20:22 | Son Güncelleme:
Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar
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Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan ve gösterdiği başarılı performansın ardından Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da umduğunu bulamamıştı. Kosovalı golcü, İspanyol ekibi Mallorca'ya imza attı ve kariyerini burada sürdürme kararı almıştı.

Sezonu Mallorca'da geçiren ve şu sıralar yaşadığı sakatlıktan geri dönmeye çalışan Vedat Muriqi için şok bir karar alındı.

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VEDAT MURIQI İÇİN SÜRPRİZ KARAR

İspanyol basını, Mallorca cephesinde yaşanan gelişmeyi aktardı. İspanyolların aktardığı bilgiye göre; Mallorca, Vedat Muriqi'in pabucunu dama attı. Haberin detayında, forvet hattına bir transfer yapmak isteyen kulübün, hedefindeki futbolcunun Raul de Tomas olduğu kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca İspanya'da çeşitli kulüplerde top koşturan Raul de Tomas da Rayo Vallecano'dan ayrılarak Mallorca'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

ARA TRANSFERDE İMZAYI ATACAK

İspanyol basınının aktardığı haberin detayında, Mallorca teknik direktörünün forvet hattında Vedat Muriqi dışında Cyle Larin ve Abdon Prats gibi isimler olsa da bir transfer daha istediğine vurgu yapıldı.

Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Bu sezon La Liga'da 6 maça çıkan Vedat Muriqi, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kosovalı futbolcu, Mallorca kariyeri boyunca ise 93 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 29 gol ve 10 asist üretmeyi başardı.

www.aksam.com.tr

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