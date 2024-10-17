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Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu transferi resmen bitti. Eyüpspor formasıyla oldukça başarılı bir performans gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig devine imzayı atıyor. İşte Ahmed Kutucu transferinin detayları...

17 Ekim 2024 Perşembe 19:02 | Son Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu
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Milli aranın sona ermesinin ardından gözler yeni Süper Lig'e çevrildi. Bu sezon nefes kesecek şampiyonluk yarışı için ligimizin devleri, bir yandan ara transferde kadrolarına yapacakları takviyelere de yoğunlaşmış durumda. Listedeki isimlerden birisi ise Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un golcüsü Ahmed Kutucu.

Gösterdiği performansla adından oldukça fazla söz ettiren 24 yaşındaki yıldız için resmen harekete geçildi.

AHMED KUTUCU HAREKATI

Geçtiğiğimiz sezon TFF 1. Lig'de dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla 14 gol ve 4 asist kaydederek takımını Süper Lig'e taşıyan en kilit isimlerden birisi olmuştu. Yeni sezona Süper Lig'de de hızlı başlayan 24 yaşındaki futbolcu, ilk 8 haftada 3 gol ve 3 asistle, 6 gole doğrudan katkı yapmayı başardı. Ahmed Kutucu'nun bu performansı, Süper Lig devi Galatasaray'ın da ilgisini çekti.

Devre arasında hücum hattındaki alternatifleri arttırmak adına bir takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu yönde görüş bildirmesi üzerine Galatasaray cephesi, transfer harekatını başlattı.

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Ahmed Kutucu, gösterdiği bu performansla birlikte A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmıştı. Ayrıca Kutucu'nun sözleşmesinin son yılında olması da Galatasaray'ın elini güçlendiren bir diğer faktör.

Sarı kırmızılıların resmi temaslara başlayarak devre arasında oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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