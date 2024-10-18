Rodrigo Becao depremi! Fenerbahçe sonrası yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Rodrigo Becao, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı. Hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Brezilyalı stoper için sıcak bir gelişme yaşandı.

RODRIGO BECAO İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 8.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rodrigo Becao, sarı lacivertli formayla yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihlerinden olamayan Brezilyalı savunmacı, bu durumdan rahatsız. Düzenli olarak oynamak isteyen Becao, ilk 11'de bir yer edinmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu için flaş bir talip çıktı. İtalyanlar, Rodrigo Becao cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Daha önce Serie A'da Udinese forması giyen Becao için bu kez bir başka İtalyan ekibi harekete geçti. Gelen bilgilere göre; Atalanta, ara transferde stoper hattına bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki isimlerden birisi ise Rodrigo Becao.

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen yıldız futbolcu için Atalanta'nın devre arasında bir teklif yapacağı da aktarıldı. Uygun şartların oluşması durumunda Rodrigo Becao, İtalya'ya geri dönebilir.

Bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkan Rodrigo Becao, 250 dakika sahada kaldı.

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