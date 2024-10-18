ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Rodrigo Becao depremi! Fenerbahçe sonrası yeni adresini duyurdular

Rodrigo Becao için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı stoper, takıma veda ediyor. Rodrigo Becao'nun yeni durağı ise belli oldu. İşte detaylar...

18 Ekim 2024 Cuma 20:59 | Son Güncelleme:
Rodrigo Becao depremi! Fenerbahçe sonrası yeni adresini duyurdular
ABONE OL

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Rodrigo Becao, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı. Hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Brezilyalı stoper için sıcak bir gelişme yaşandı.

RODRIGO BECAO İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 8.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rodrigo Becao, sarı lacivertli formayla yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihlerinden olamayan Brezilyalı savunmacı, bu durumdan rahatsız. Düzenli olarak oynamak isteyen Becao, ilk 11'de bir yer edinmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu için flaş bir talip çıktı. İtalyanlar, Rodrigo Becao cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Daha önce Serie A'da Udinese forması giyen Becao için bu kez bir başka İtalyan ekibi harekete geçti. Gelen bilgilere göre; Atalanta, ara transferde stoper hattına bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki isimlerden birisi ise Rodrigo Becao.

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen yıldız futbolcu için Atalanta'nın devre arasında bir teklif yapacağı da aktarıldı. Uygun şartların oluşması durumunda Rodrigo Becao, İtalya'ya geri dönebilir.

Bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkan Rodrigo Becao, 250 dakika sahada kaldı.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinin yeni golcüsü Ahmed Kutucu
İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?
İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?
Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar...
Resmen şoku yaşadı! Vedat Muriqi için sürpriz karar...
Ve resmen duyurdular! Paul Pogba imzayı atıyor: 1 yıllık anlaşma
Ve resmen duyurdular! Paul Pogba imzayı atıyor: 1 yıllık anlaşma
Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun
Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun
Resmen kabus! Cenk Tosun'un dünyası başına yıkıldı
Resmen kabus! Cenk Tosun'un dünyası başına yıkıldı
Ve Merih Demiral için harekete geçildi! Teklifi resmen duyurdular
Ve Merih Demiral için harekete geçildi! Teklifi resmen duyurdular
Ve bileti kesildi! Güle güle Sebastian Szymanski...
Ve bileti kesildi! Güle güle Sebastian Szymanski...
Yılın teknik direktör hamlesi Jürgen Klopp! Teklifi resmen açıkladı...
Yılın teknik direktör hamlesi Jürgen Klopp! Teklifi resmen açıkladı...
Yılın hamlesi ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için harekete geçtiler
Yılın hamlesi ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için harekete geçtiler
Nicolo Zaniolo depremi! Herkes onu konuşuyor
Nicolo Zaniolo depremi! Herkes onu konuşuyor