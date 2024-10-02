Yılın teknik direktör hamlesi Jürgen Klopp! Teklifi resmen açıkladı

Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli teknik direktörlerinden biri olan Jürgen Klopp için flaş bir hamle geldi. 57 yaşındaki teknik direktör, Liverpool macerası sonrası kariyerine bir süreliğine ara vermişti. Jürgen Klopp cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı...

JÜRGEN KLOPP İÇİN DEV HAMLE!

Uzun yıllar Liverpool'u çalıştıran ve burada bir efsane haline gelen Jürgen Klopp, yorgun olduğu ve dinlemek istemesi sebebiyle İngiliz ekibine veda etti. 57 yaşındaki Alman antrenör, kariyerine bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı. Ancak Klopp'un talipleri, başarılı hocanın peşini bırakmıyor.

Kendisine Avrupa'dan birçok teklif gelse de en ciddi tekliflerden birisi Amerika'dan gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek adına yoğun çaba harcadı. Ancak Klopp, bu teklifi de geri çevirdi ve yerine Mauricio Pochettino atandı. Şimdiyse yaşanan flaş gelişme Alman basını tarafından duyuruldu.

GELECEĞİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Başarılı teknik direktör, ülkesi Almanya Milli Takımı'nın gündeminde. Halihazırda Jülian Nagelsmann ile yoluna devam eden Almanya, Jürgen Klopp için de nabız yokluyor. Ancak tecrübeli teknik direktör, Almanya Milli Takımı iddialarına açıklık getirdi.

Alman basınının aktardığı bilgiye göre; Klopp, "Ben Nagelsmann'ın 2026 ve çok daha sonrasına kadar görevde kalmasını umuyorum. Bugünlerde futbol konuşmak istemiyorum ve bir takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyerek bu defteri kapattı.

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