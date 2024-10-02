Ve bileti kesildi! Güle güle Sebastian Szymanski

Geçtiğimiz sezonun son bölümünden bu yana düşüşe geçen Sebastian Szymanski, büyük hayal kırıklığı yarattı. Uzun süredir gol hasreti yaşayan ve bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta da henüz gol üretemeyen Polonyalı futbolcunun bileti kesildi.

SEBASTIAN SZYMANSKI DEPREMİ!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler bu sezon birçok önemli yıldızı kadrosuna katsa da yeni transferlerinden henüz istediği verimi alamadı.

Bu yaz En-Nesyri, Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Filip Kostic gibi önemli yıldızları takıma katan Fenerbahçe'de yeni transferler, kendilerinden bekleneni henüz gösteremedi. Öte yandan geçtiğimiz sezona göre performans olarak geriye giden isimler de var. Bu futbolculardan birisi de Sebastian Szymanski.

BİLETİNİ KESTİLER!

Sarı lacivertlilere büyük ses getirerek transfer olan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe kariyerine de çok hızlı başlamıştı. Ancak Polonyalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun son bölümünden bu yana günden güne düşüşe geçti. Yeni sezona da son derece etkisiz başlayan 25 yaşındaki isim, taraftarın sabrını taşırdı.

Yaz aylarında oyuncuya özellikle İtalya'dan birçok talip olsa da Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Fenerbahçe taraftarı, devre arasında oyuncunun yerine bir on numara transferi yapılması gerektiğini savunuyor. Son olarak ligde oynanan Kasımpaşa maçında da akılalmaz bir pozisyon kaçıran Szymanski, taraftarların büyük bir bölümü tarafından istenmeyen adam durumuna geldi.

Sebastian Szymanski için İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgisi sürüyor. Ancak Polonyalı futbolcuyla ilgili son karar, teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakılmış durumda.

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