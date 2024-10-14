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İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?

İzlanda Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı kaçırmak istemeyen sporseverler "İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor...

14 Ekim 2024 Pazartesi 12:11 | Son Güncelleme:
İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün 15. randevusuna çıkacak. İzlanda'yı deplasmanda hiç yenemeyen milliler bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Peki, İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta?

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda-Türkiye maçı Tv8 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda Türkiye maçı saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

7 puanla grup birincisi olan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak grup birinciliği devam ettirmek istiyor.

Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ekibimiz 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

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