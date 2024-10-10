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Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı olsun

Thomas Tuchel resmen takımın yeni teknik direktörü oluyor. Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik adam ile anlaşma sağlandı. İşte Thomas Tuchel'in yeni adresi ve anlaşmaya dair detaylar...

10 Ekim 2024 Perşembe 19:07 | Son Güncelleme:
Thomas Tuchel takımın başına geliyor! 2 yıllık anlaşma hayırlı olsun
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Kariyeri boyunca dev takımlarda görev alan ve Bayern Münih macerası sonrası bir süredir boşta olan Thomas Tuchel'in yeni adresi belli oldu. Sezon başından bu yana adı çeşitli kulüplerle anılan Alman teknik adam, sonunda imzayı atıyor. İşte detaylar...

THOMAS TUCHEL TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Teknik direktörlük macerasına Augsburg ve Mainz takımlarıyla başlayan ve sonrasında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Bayern Münih gibi dev ekipleri çalıştıran Thomas Tuchel, geçtiğimiz yazdan bu yana boştaydı. 51 yaşındaki teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

İngiliz basını, İngiltere'de kabus gibi bir sezon başlangıcı yapan Manchester United'ın Thomas Tuchel'i göreve getireceğini duyurdu. Kulübe yakın kaynaklar, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının an meselesi olduğu ve önümüzdeki günlerde Thomas Tuchel ile el sıkışılacağına vurgu yaptı.

O DA İSTİYOR

Öte yandan İngiliz basınının aktardığı haberin detayında; ilk olarak Erik ten Hag ile yollarını ayıracak olan Manchester United'ın Ruud Van Nistelrooy'u geçici antrenör olarak takımın başına getireceği, ardından Thomas Tuchel ile anlaşılacağını ifade etti.

Alman teknik direktör de İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde 2 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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