Yılın hamlesi ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için resmen pusudalar

Fenerbahçe'de sürpriz bir İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertlilerin milli futbolcusu için yapılan flaş hamle, resmen ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci cephesinde yaşananlar, herkesi ters köşe yaptı...

İRFAN CAN KAHVECİ GELİŞMESİ!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı tam gaz devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, oldukça hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı. Ancak yeni transferlerden beklenen verim alınamamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci de tartışma konusu oldu. Geçen sezon hocası İsmail Kartal ile birlikte muhteşem bir çıkış yapan ve takımın en önemli hücum silahlarından biri olan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle adeta yokuş aşağı gitti. Taraftarlar ve spor kamuoyu ise milli futbolcunun bu düşüşünden dolayı sorumluyu Jose Mourinho olarak görüyor.

İrfan Can Kahveci'nin yeniden eski formuna dönmesi beklenirken, oyuncu için pusuda bekleyen ekipler olduğu ortaya çıktı.

RESMEN HAREKETE GEÇTİLER

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan ve 18 gol, 12 asist ile birlikte takımın en önemli yıldızlarından biri olan İrfan Can, Avrupa devlerini de peşine takmıştı. Ancak yaz aylarında Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip, bir de İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılmasına karşı çıktı ve bu transferin önünü tıkamıştı.

Gelen bilgilere göre talipleri, İrfan Can Kahveci'nin peşini bırakmadı. İspanya La Liga'dan birden fazla ekip ve son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer eden Benfica, 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.

Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısının bir kez daha çalınması bekleniyor.

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