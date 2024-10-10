Ve resmen duyurdular! Paul Pogba imzayı atıyor: 1 yıllık anlaşma

Dünya yıldızı futbolcu Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası almıştı. Fransız oyuncunun yaptığı itiraz sonucunda Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Pogba'nın cezasında indirime gitti ve 4 yıllık ceza 18 aya indirildi. Halihazırda Juventus ile sözleşmesi devam eden tecrübeli futbolcu ise takımda kadroda düşünülmüyor. İtalyan ekibi oyuncunun sözleşmesini feshedecek ve Paul Pogba, yeni takımına imzayı atacak.

Yıldız futbolcunun sahalara geri dönüşü sonrası yeni durağı ise belli oldu.

PAUL POGBA GERİ DÖNÜYOR

Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olan Paul Pogba, doping cezasıyla sarsılmıştı. Büyük bir şok yaşayan Fransız oyuncuya 4 yıl futboldan men cezası verilmişti. Paul Pogba'nın artık kariyerinin bittiği konuşulurken, cezasında indirime gidildi ve dünya yıldızı futbolcu sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde Juventus'un ardından Manchester United forması da giyen Paul Pogba, 2022 yazında Juventus'a geri dönmüştü. Ancak yaşanan bu olayların ardından İtalyan ekibi, oyuncuyu tamamen gözden çıkardı. Halihazırda takımıyla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunsa da futbola geri dönmesinin ardından Pogba'nın buradaki sözleşmesi feshedilecek. Bu sebeple yeni bir kulüp arayacak olan yıldız futbolcu için şimdiden talipler ortaya çıktı.

FRANSA İDDİASI VAR

Fransız kaynaklar, Paul Pogba için Marsilya'nın devreye girdiğini ve oyuncunun ülkesine geri döneceğini yazıyordu. Ancak Marsilya iddiasının asılsız olduğu son günlerde kamuoyunda ciddi şekilde konuşuluyor.

YENİ DURAĞI BELLİ OLDU

İngiliz basını ise Paul Pogba'nın yeni adresini duyurdu. İngiltere'den gelen haberlere göre; Paul Pogba, Amerikan Ligi MLS'in yolunu tutacak. MLS ekiplerinden Los Angeles FC, oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyor. Bu transferde Los Angeles FC forması giyen ve Pogba'nın da milli takımdan arkadaşı Olivier Giroud da devrede. Taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı ve 31 yaşındaki orta sahanın futbola geri dönmesinin ardından 1 yıllık imzayı atacağı belirtiliyor.

Paul Pogba'nın cezası 11 Mart 2025'te sona erecek ve oyuncu yeşil sahalara geri dönecek.

www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım