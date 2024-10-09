Resmen kabus! Cenk Tosun'un dünyası başına yıkıldı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı tam gaz devam ederken bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, milli araya 16 puanla 4. sırada girdi. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler, çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'de takımdaki bazı futbolcuların geleceği ise tartışma konusu. O futbolculardan birisi de tecrübeli golcü Cenk Tosun.

CENK TOSUN DEPREMİ

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden birisi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun olmuştu. Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giyen milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı lacivertli yönetim, 33 yaşındaki santrforu 2 yıllığına renklerine bağladı. Ancak Cenk Tosun, henüz takımda kendisine yer bulmayı başaramadı.

JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş ve A Milli Takım formasıyla birçok başarıya imza atan Cenk Tosun için Fenerbahçe macerası istediği gibi başlamadı. Tecrübeli futbolcu, hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 58 dakika süre alabilen Cenk Tosun, Mourinho'ya göre ilk 11 için oldukça yetersiz.

FORVET HAMLESİ

Yaz aylarında Michy Batshuayi'nin ayrılığıyla birlikte forvet hattına hem Youssef En-Nesyri hem de Cenk Tosun gibi önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, bu futbolculardan istediği performansı alamadı. Gelen bilgilere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek ara transferde bir forvet transferi daha yapmak istiyor.

Sarı lacivertliler Avrupa'nın büyük liglerinden birçok futbolcuyu listesinde bulundururken, yakın zamanda transfer temaslarının başlayacağı da ifade ediliyor.

Olası santrfor transferiyle de birlikte milli futbolcu Cenk Tosun'un, rotasyonda bir hayli geriye düşerek artık gözden çıkarılan oyunculardan biri olacağı ön görülüyor.

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