Voleybol olimpiyatları ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024
Voleybol Olimpiyatları maç takvimi 2024 sporseverler ve Filenin Sultanları'nın destekçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Geri sayımın başladığı olimpiyatlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'te C Grubu'nda yer alacak. Peki, Voleybol olimpiyatları ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi 2024
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Fransa'nın ev sahipliğinde Temmuz-Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Peki, Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? Voleybol olimpiyatları ne zaman başlıyor?
VOLEYBOL OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Olimpiyatlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
FİLENİN SULTANLARI 2024 PARİS OLİMPİYAT RAKİPLERİ
Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.
VOLEYBOL OLİMPİYATLARI MAÇ TAKVİMİ
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
DİĞER GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
FİLENİN SULTANLARI PARİS 2024 OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler:
-3 Cansu Özbay
-12 Elif Şahin
Smaçörler:
-99 Ebrar Karakurt
-7 Hande Baladın
-9 Meliha Diken
-10 Tuğba İvegin
-11 Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
-14 Eda Erdem Dündar (Kaptan)
-18 Zehra Güneş
-19 Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
-4 Melissa Vargas
Libero:
-1 Gizem Örge
+1 Oyuncu:
-Beyza Arıcı