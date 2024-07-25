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Türkiye Olimpiyat Kafilesi'nin En Genç Sporcusu Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında?

Yüzme branşında Paris Olimpiyatları'na kota alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, organizasyonda Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Türkiye şampiyonlukları bulunan milli yüzücü, geçen seneki milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde 14.56.67'lik derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarını kırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na vize aldı. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşındadır?

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:34 | Son Güncelleme:
Türkiye Olimpiyat Kafilesi'nin En Genç Sporcusu Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında?
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Olimpiyat A barajını geçerek Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran Kuzey Tunçelli, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırmaya çalışacak. Türkiye Olimpiyat Kafilesi'nin En Genç Sporcusu olan Kuzey Tunçelli, 8 yıldır yüzüyor. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşındadır?

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2007 doğumlu Kuzey Tunçelli 16 yaşındadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Kariyeri

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.[4]2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

2024 Paris Olimpiyatlarına da katılacak Milli yüzücünün Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörümüz Aykut Çelik'tir

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Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, rekor kırarak altın madalya kazandı
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