Türkiye Olimpiyat Kafilesi'nin En Genç Sporcusu Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında?

Olimpiyat A barajını geçerek Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran Kuzey Tunçelli, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırmaya çalışacak. Türkiye Olimpiyat Kafilesi'nin En Genç Sporcusu olan Kuzey Tunçelli, 8 yıldır yüzüyor. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşındadır?

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2007 doğumlu Kuzey Tunçelli 16 yaşındadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Kariyeri

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.[4]2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

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