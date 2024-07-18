Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı için geri sayım sona eriyor. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Perşembe günü İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı TV8,5 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe

30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano

11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor

18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe