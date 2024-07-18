Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City karşısında galibiyet elde etmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler aramalarını hızlandırdı. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı için geri sayım sona eriyor. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Perşembe günü İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı TV8,5 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe
30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano
11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor
18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe