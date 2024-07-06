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Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takım bu akşam çeyrek final maçına çıkıyor. Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükselmişti. Peki, Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

6 Temmuz 2024 Cumartesi 10:08 | Son Güncelleme:
Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçı bu akşam ekrana gelecek. Maçı heyecanla bekleyen tüm vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Peki, Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelece. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 ve @tabiiresmi'de naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.

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