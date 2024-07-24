Süper Kupa bilet fiyatları belli oldu. Tarihinde 17 kez Süper Kupa alan Galatasaray, 9 kez kupanın sahibi olan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alırken Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak. Peki, Süper Kupa bilet fiyatları ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA BİLETİ NE KADAR?

Süper Kupa bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak tespit edildi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkarılacaktır. Tüm bilet satış detayları passolig sitesinde yer alacaktır.

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Kupa maçının biletleri 30 Temmuz'da satışa sunulacak.