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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları maç takvimi sporseverler tarafından merak ediliyor. Olimpiyatlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'te C Grubu'nda yer alacak. Peki, Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç takvimi...

10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:50 | Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç takvimi
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Fransa'nın ev sahipliğinde Temmuz-Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri geçtiğimiz gün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç takvimi

VOLEYBOL OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Olimpiyatlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI 2024 PARİS OLİMPİYAT RAKİPLERİ

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

DİĞER GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

FİLENİN SULTANLARI PARİS 2024 OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler:

-3 Cansu Özbay

-12 Elif Şahin

Smaçörler:

-99 Ebrar Karakurt

-7 Hande Baladın

-9 Meliha Diken

-10 Tuğba İvegin

-11 Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

-14 Eda Erdem Dündar (Kaptan)

-18 Zehra Güneş

-19 Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

-4 Melissa Vargas

Libero:

-1 Gizem Örge

+1 Oyuncu:

-Beyza Arıcı

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