Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini yakından takip edenler cumartesi ve pazar günü programını araştırıyor. Edirne Belediyesi tarafından her sene temmuz ayı başında düzenlenen Kırkpınar Güreşleri'nin bu sene 663.'sü düzenleniyor. Peki, Yağlı güreşler hangi kanalda? Kırkpınar hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

YAĞLI GÜREŞLER HANGİ KANALDA?

Müsabakalar TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

6-7 TEMMUZ PROGRAMI

6 Temmuz Cumartesi günü kıran kırana geçen yağlı güreşler tüm hızıyla devam edecek. Akşamına ise Türk pop müziğinin benzersiz sesi şarkıcı ve besteci Bengü, keyifli şarkıları ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne renk katacak.

Sabırsızlıkla beklenen o büyük gün, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Final gününde ise 663. Kırkpınar Güreşleri Ağası'nın belirleneceği Koç Satış İhalesi gerçekleştirilecek.

Saat 18.00'da ise 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşinin startı verilecek. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ödül töreni ile son bulacak.